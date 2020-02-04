Шапки могут довести мужчин до облысения

«К появлению залысин и алопеции может привести слишком тесный головной убор, который вредит волосяным луковицам», - заявил доктор Йорам Бенита.

«Синтетические шапки блокируют доступ кислорода к фолликулам. В результате кожа не дышит, голова начинает потеть, повышается риск себореи, грибка, аллергических реакций, повышающих риск облысения», - добавил доктор Бенита.