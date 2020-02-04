Шапки могут довести мужчин до облысения
Специалисты трихологи из клинического комплекса Cleveland Clinic (Израиль) предупреждают: мужчины могут столкнуться с облысением из-за ношения шапок.
В холодное время года специалисты категорически не рекомендуют мужчинам пренебрегать головным убором - морозная и ветреная погода крайне негативно влияет на фолликулы, способствуя ослаблению и поредению шевелюры. Но и «неправильные» шапки могут довести мужчин до облысения, нарушив естественный рост волос.
«К появлению залысин и алопеции может привести слишком тесный головной убор, который вредит волосяным луковицам», - заявил доктор Йорам Бенита.
Кроме того, заметил эксперт, головные уборы должны быть выполнены из натуральных материалов.
«Синтетические шапки блокируют доступ кислорода к фолликулам. В результате кожа не дышит, голова начинает потеть, повышается риск себореи, грибка, аллергических реакций, повышающих риск облысения», - добавил доктор Бенита.
Также, по словам эксперта, нежелательно носить шапки с резинками на затылке. Тесные шапки, которые плотно облегают голову, способствуют тому, что некоторые сосуды пережимаются, в результате замедляется циркуляция крови, к волосам и фолликулам поступает меньше питательных веществ, провоцируя их выпадение.
Отдельный пункт – чистота головных уборов. Эксперты подчеркивают, что шапки должны регулярно стираться.
Наконец, шапки не должны быть слишком теплыми. Перегрев головы активизирует выделение кожного сала, что плохо сказывается на состоянии фолликулов, замедляя рост волос или даже прекращая его совсем.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ношение шапок может довести до тяжелых заболеваний.
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