Медики перечислили занятия, опасные сразу после еды
Занятия, к которым мы приступаем сразу после еды, могут оказывать огромное влияние на здоровье. Наиболее опасные из них медики перечислили на портале Times Now.
Принятие душа. Эта гигиеническая процедура может быть опасной сразу после еды, так как может помешать нормальному пищеварению. По словам специалистов, после приема пищи должно пройти минимум 40 минут.
«Чтобы правильно переваривать пищу, к желудку должно приливать достаточное количество крови. Но когда вы принимаете душ, ванну, занимаетесь плаванием, поток крови в теле подвергается энергетическому воздействию и циркулирует в разных частях тела, желудок ее недополучает, становится вялым», - пояснили медики.
Курение. Сразу после еды оно связывает кислород, необходимый для пищеварения, заставляя тело поглощать больше канцерогенов. Ученые предупреждают: даже одна сигарета после еды очень опасна, так как значительно увеличивает риск некоторых видов рака, например, кишечника, легких.
«Курение после еды - это одна из худших вещей, которые вы делаете для здоровья», - констатируют эксперты.
Питье чая. Его употребление сразу после еды может помешать организму поглощать из пищи важнейший минерал – железо. Медики советуют перед чаепитием выдерживать паузу хотя бы в 30 минут.
Употребление фруктов. Съеденные сразу после основного блюда они могут не перевариваться должным образом и стать тяжелой нагрузкой для ЖКТ.
Рекомендуется есть фрукты натощак, либо за час до или через два часа после еды, сообщает издание.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, которые увеличивают висцеральный жир на животе.
Оставить комментарий