Медики перечислили занятия, опасные сразу после еды

«Чтобы правильно переваривать пищу, к желудку должно приливать достаточное количество крови. Но когда вы принимаете душ, ванну, занимаетесь плаванием, поток крови в теле подвергается энергетическому воздействию и циркулирует в разных частях тела, желудок ее недополучает, становится вялым», - пояснили медики.

«Курение после еды - это одна из худших вещей, которые вы делаете для здоровья», - констатируют эксперты.