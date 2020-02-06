В Таганроге будут искать доноров костного мозга

С 8 по 15 февраля пройдет Всероссийская экспедиция доноров костного мозга “Совпадение”. Специалисты Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова посетят города Ростовской области с целью поиска добровольцев.

В один из дней специалисты приедут и в Таганрог. Организаторы собираются провести несколько лекций об особенностях процедуры донации, заболеваниях, при которых она спасает жизнь, и о необходимости увеличения донорской базы.

Каждый желающий может узнать, как проходит процесс поиска и отбора доноров, почему это не так страшно, как кажется. Главная задача — рассказать об идее бескорыстной помощи, самопознания и ответственности как основы для формирования будущего поколения страны.

Пересадка костного мозга каждый год требуется более чем 5 000 россиян. Около 20 % из них — дети. Процедура сдачи костного мозга безопасна для человека. Отданные стволовые клетки в организме восстанавливаются за пару недель, максимум — за месяц.

Сдача клеток костного мозга практически не отличается от обычного донорства крови — нужные стволовые клетки выделяются с помощью афереза из взятой периферической крови. Эта процедура проходит даже без наркоза, единственная сложность — несколько часов просидеть без движения.

Согласно российскому законодательству, каждый гражданин имеет право рассматриваться в этом статусе. Если желающий отвечает всем выдвигаемым в данном случае требованиям и критериям, то он может без препятствий попасть в соответствующую базу.

Для того чтобы стать донором костного мозга в России, необходимо соответствовать следующим требованиям: возрастная категория – 18–45 лет, масса тела – больше 50 кг, отсутствие абсолютных противопоказаний.

Во всем мире сдача костного мозга проводится анонимно, добровольно и безвозмездно. То есть донорство данного биологического материала никак не оплачивается, заработать на этом не получится.

Сама пересадка также бесплатна, но проводится по государственной квоте по показаниям пациента. В остальных случаях операция осуществляется за деньги больных, цена может доходить до 3 миллионов российских рублей.

Ранее МедикФорум сообщал, что благотворительную

акцию доноров костного мозга поддержали

сотрудники областного полицейского управления Новосибирска. Они приехали одно из городских медицинских учреждений, где у них взяли образцы крови.