Эвакуированный из зараженного китайского Уханя ростовчанин делится подробностями из карантина

По данным медиков, никто из прибывших россиян не заболел, однако им предстоит провести еще две недели на карантине в Тюмени.





Самолеты ВКС со 128 гражданами РФ, прибывшими из зараженного китайского Уханя, приземлились в аэропорту Тюмени утром 5 февраля. В Минобороны уверяют, что все пассажиры прошли медицинскую проверку, угрозы распространения вируса нет — на выходе из самолета их встречали медики с бесконтактными термометрами.

Несмотря на то, что никто из прибывших сейчас не болеет, наши соотечественники проведут еще две недели в тюменской больнице на карантине.

О том, как проходила эвакуация, с RO.TODAY поделился ростовчанин Павел Личман, который ранее рассказывал о ситуации в зараженном Ухане. Напомним, известный стендап-комик и шоумен Павел Личман работал в китайском городе Ухане в модельном агентстве. Когда там был объявлен карантин, Павел оказался заблокированным в зараженной зоне.

— О предстоящей эвакуации я узнал из группы «Все русские Уханя» в мессенджере WeChat. Потом эта информация поступала уже отовсюду: и друзья писали, и в новостях говорили. На следующий день, в субботу, 1 февраля, уже позвонили дипломаты. Сказали, что все проходит нормально, чтобы мы были готовы, в понедельник или вторник уже прибудет за нами борт. Попросили продублировать документы — мы отправили их. Разрешили взять с собой багаж до 30 кг. В назначенное время за нами приехал комфортабельный минивэн. Микроавтобус — это здорово, потому что поездка в такси — это дополнительный риск заразиться, так как водитель контактирует с множеством людей во время работы. На въезде в аэропорт, там тоже сейчас стоит блокпост, была лишь одна небольшая проверка. Там просто посмотрели наши документы, проверили у водителя бумаги, что мы действительно входим в план эвакуации, разрешив после этого подъехать уже к самому терминалу, где нас встретили представители российского посольства. Павел рассказывает, что читает в свой адрес много недоброжелательных комментариев: «Пусть сидит там», «Не надо было уезжать», «Сам виноват».





По его мнению, это говорит, насколько люди запуганы и боятся распространения вируса.

Ранее сообщалось, что граждан России, которые «застряли» в китайском городе Ухань,

вывезут самолетами ВКС

из страны и поместят в карантин в Тюменской области.