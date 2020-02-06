Эвакуированный из зараженного китайского Уханя ростовчанин делится подробностями из карантина

Эвакуированный из зараженного китайского Уханя ростовчанин делится подробностями из карантина

По данным медиков, никто из прибывших россиян не заболел, однако им предстоит провести еще две недели на карантине в Тюмени.

 

Самолеты ВКС со 128 гражданами РФ, прибывшими из зараженного китайского Уханя, приземлились в аэропорту Тюмени утром 5 февраля. В Минобороны уверяют, что все пассажиры прошли медицинскую проверку, угрозы распространения вируса нет — на выходе из самолета их встречали медики с бесконтактными термометрами. 


Несмотря на то, что никто из прибывших сейчас не болеет, наши соотечественники проведут еще две недели в тюменской больнице на карантине. 


О том, как проходила эвакуация, с RO.TODAY поделился ростовчанин Павел Личман, который ранее рассказывал о ситуации в зараженном Ухане. Напомним, известный стендап-комик и шоумен Павел Личман работал в китайском городе Ухане в модельном агентстве. Когда там был объявлен карантин, Павел оказался заблокированным в зараженной зоне.


— О предстоящей эвакуации я узнал из группы «Все русские Уханя» в мессенджере WeChat. Потом эта информация поступала уже отовсюду: и друзья писали, и в новостях говорили. На следующий день, в субботу, 1 февраля, уже позвонили дипломаты. Сказали, что все проходит нормально, чтобы мы были готовы, в понедельник или вторник уже прибудет за нами борт. Попросили продублировать документы — мы отправили их. Разрешили взять с собой багаж до 30 кг. В назначенное время за нами приехал комфортабельный минивэн. Микроавтобус — это здорово, потому что поездка в такси — это дополнительный риск заразиться, так как водитель контактирует с множеством людей во время работы. На въезде в аэропорт, там тоже сейчас стоит блокпост, была лишь одна небольшая проверка. Там просто посмотрели наши документы, проверили у водителя бумаги, что мы действительно входим в план эвакуации, разрешив после этого подъехать уже к самому терминалу, где нас встретили представители российского посольства. Павел рассказывает, что читает в свой адрес много недоброжелательных комментариев: «Пусть сидит там», «Не надо было уезжать», «Сам виноват». 


По его мнению, это говорит, насколько люди запуганы и боятся распространения вируса. 


Ранее сообщалось, что граждан России, которые «застряли» в китайском городе Ухань, вывезут самолетами ВКС из страны и поместят в карантин в Тюменской области. 
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