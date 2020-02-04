Россиян из Уханя, где произошла вспышка коронавируса, вывезут в Тюменскую область
Граждан России, которые «застряли» в китайском городе Ухань, вывезут самолетами ВКС из страны и поместят в карантин в Тюменской области. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в список на вылет из КНР вошли 147 человек. Это не только граждане РФ, но и стран ЕАЭС и Украины. Голикова подчеркнула, что все эвакуированные здоровы. Но медики еще раз осмотрят их прямо перед вылетом в Россию, передает агентство «Интерфакс».
На время карантина люди будут обеспечены всем необходимым. В Тюменской области уже все организовано для этого, добавила вице-премьер.
Напомним, что в России зарегистрировано два случая заражения коронавирусом – в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба пациента – граждане Китая.
Всего жертвами нового вируса стали уже свыше 360 человек в КНР. Заболевшие зарегистрированы также в 23 странах, в том числе в России. Напомним, что город Ухань, где появился коронавирус, закрыт на карантин.
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