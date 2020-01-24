Коронавирус может прийти в Россию в посылках и продуктах

Коронавирус может прийти в Россию в посылках и продуктах

На границе тщательно досматривают туристов, прибывших из Юго-Восточной Азии и, прежде всего, Китая.

Специалисты Россельхознадзора не пропускают ни единого пассажира, прибывшего в Россию с территории макрорегиона, который находится на стыке Восточной и Южной Азии с Австралией. Речь идет о государствах Юго-Восточной Азии и, прежде всего — Китае, где зафиксирована вспышка коронавируса, нового вида инфекции.

По данным инспекторов ведомства, в первую очередь проверяется багаж пассажиров, включая ручную кладь. 

Специалисты не обходят вниманием содержимого сумок и чемоданов, обращая внимание на то, чтобы в них не было каких-либо продуктов без специальной (термической) обработки и заводской упаковки.

По предварительным данным, инфекция может содержаться в морепродуктах, мясе птиц, змей и кроликов. Именно этот товар продавался на одном из рынков китайского Уханя, работники которого первыми обратились за помощью к медикам. У них и был обнаружен новый вирус. Значит, по мнению специалистов, источником возбудителя может быть определённый вид животных.

Уже выяснено, что коронавирус легко переносит минусовые температуры, а значит, прекрасно сохраняется в замороженных продуктах, которые можно перевезти из Китая в Россию. 

Но и это еще не всё— заразиться коварным заболеванием можно и другим способом – достаточно прикоснуться к предметам, которые брал в руки больной человек. По последним сообщениям медиков, уже 17  человек в мире погибли от этого вируса. В России пока он не обнаружен.
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Коронавирус может прийти в Россию в посылках и продуктах