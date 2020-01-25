В китайском Ухане, породившем смертельно опасное заболевание, спешно строят сразу две больницы

В них будут лечить больных коронавирусом.Первую больницу для инфицированных власти Китая планируют построить в Ухане за шесть дней.Специализированная больница на 1 тысячу койко-мест для лечения пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV, предназначена для лечения больных коронавирусом.Новая больница будет построена за неделю, и образцом для неё послужит пекинская больница «Сяотаншань», построенная в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии в КНР.В китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса 2019-nCoV, намерены построить еще одну больницу для инфицированных. Об этом 24 января в Twitter сообщила газета "Жэньминь Жибао".Вторую больницу для инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в китайском городе Ухань собираются построить за 15 дней.Медучреждение будет рассчитано на 1,3 тыс. коек, оно будет напоминать больницу, построенную в 2003 году за семь дней в Пекине для больных вирусом атипичной пневмонии. Строительство в Ухане планируют завершить до февраля.Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 25 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 41 человек.Единичные случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Японии, Вьетнаме, Саудовской Аравии, а также в США и Франции.Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.Власти Китая из-за распространения вируса ввели ограничения на выезд из 14 городов страны. 24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.