Из-за виагры мужчины видят все в синем цвете
Врачи предупреждают о малоизвестном побочном эффекте лекарства против импотенции. При самых мощных дозах виагры мир начинает восприниматься в синем цвете.
Небольшое количество мужчин, принимающих значительные дозы виагры (100 мг и выше), могут столкнуться с изменением зрения. У них на срок до 21 дня в зрительном цветовом спектре доминирует синий цвет. Сами таблетки виагры синие, и такие мужчины видят мир синим, как сообщили врачи турецкого госпиталя Dunyagoz Adana, куда обращались подобные пациенты. Все они приняли максимально возможную рецептурную дозировку виагры первый раз в жизни. У 17 пациентов расширились зрачки, развилась сильная чувствительность к свету, снижение четкости зрения либо цветовая слепота.
Турецкие врачи подчеркивают, что назначаемые врачом дозировки виагры безопасны для подавляющего большинства мужчин. Ну у кого-то организм не расщепляет лекарство надлежащим образом, что повышает концентрацию виагры в крови через много дней после того, как там не должно было остаться никакого следа лекарства. Если кто-то раньше не принимал виагру, то его организм не подготовлен к ее расщеплению. И прием максимальных доз заставляет тело трудиться очень тяжело, как утверждают врачи.
Виагра - самый быстро продаваемый препарат в истории. Рецепты на него рассчитаны на дозировки в 25, 50 и 100 мг. В организме мужчин виагра ингибирует фермент фосфодиэстеразу 5, расширяя кровеносные сосуды и улучшая кровоток по всему организму, включая и область полового члена. Но виагра одновременно подавляет фермент фосфодиэстераза 6, конвертирующий свет в зрительные образы, что и может быть причиной жизни в синем цвете, как пишет Frontiers in Neurology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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