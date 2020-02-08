Кардиологи назвали признаки явного и скрытого сердечного приступа
Сердечный приступ может протекать явно и скрыто, будучи «тихим». На эти виды инфаркта указывают признаки, которые могут однозначно ассоциироваться с сердцем, или казаться симптомами других отклонений. Их назвали британские кардиологи на страницах издания Express.
По словам экспертов, признаки сердечного приступа могут варьироваться от человека к человеку и даже от одного случая к другому. Выделяя пул общих симптомов, они назвали следующие явные изменения работы организма:
- Боль или ощущение сдавливания, стеснения в груди, отдающее в руки, шею, челюсть или спину.
- Тошнота, расстройство желудка, изжога, боль в животе.
- Холодный пот.
- Усталость.
- Внезапное головокружение, спутанность сознания.
- Внезапно обостряющееся чувство тревоги, которое может быть похоже на приступ паники.
- Усилившийся кашель или хрипы.
- Легкий дискомфорт в груди, руках или челюсти, который проходит после отдыха.
- Быстро наступающую усталость.
- Нарушения сна.
- Изжогу
«Опыт даже одного небольшого сердечного приступа может указывать на ишемическую болезнь сердца, также зачастую развивающуюся скрытно. При данном заболевании кровоснабжение сердца прерывается из-за жирных веществ, заполняющих коронарные артерии», - сказал врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как распознать у человека ишемическую болезнь сердца.
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