25% всех антибиотиков для детей в больницах не нужны
Каждый четвертый антибиотик, который дети получают во время госпитализации, в реальности, им не требуется. Все это усугубляет проблему антибиотикорезистетности.
Четверть детей в американских детских госпиталях напрасно получают лечение антибиотиками. Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе полагают, что это один из основных факторов развития антибиотикорезистентности. Однако до последнего времени все исследования на эту тему проводились среди взрослых пациентов и почти не затрагивали юных пациентов. Доказано, что взрослые больные в 30-50% случаев напрасно употребляют антибактериальные препараты.
Исследование не утверждает однозначно, что врачи в 25% случаев напрасно выписывают антибиотики, речь о том, что конкретные лекарства из этой группы для конкретных детей неэффективны. Им подошли бы другие антибиотики, другие их дозы либо продолжительность курса. В некоторых случаях эти лекарства не нужны вообще. Каждый третий ребенок в американских детских больницах получает антибиотики. Исследование затронуло 12 000 пациентов в 32 специфических госпиталях.
Из общего числа 25% детей или 3 600 получали не менее одного неподходящего антибиотика. Чаще всего врачи ошибались и давали неправильные лекарства для профилактики конкретных инфекций, назначали слишком долгие курсы после хирургических операций или использовали антибиотики широкого спектра против специфического типа бактерий, как пишет Clinical Infectious Diseases. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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