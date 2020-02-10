Главный нарколог России назвал треть граждан нашей страны «тихими алкоголиками»
Такие люди не могут обойтись без ежедневного приема рюмки водки.
Треть населения России можно считать «тихими алкоголиками», которые злоупотребляют спиртным, но не посещают наркологов и других врачей. Об этом заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в программе «Поздняков» на НТВ.
По словам главного специалиста-нарколога, такие люди могут выпивать одну рюмку (50 миллилитров) крепкого алкоголя в течение месяца каждый день — «пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть». Брюн утверждает, что уже через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Однако чаще всего причиной смерти становится не цирроз, а остановка сердца, и это не попадает в статистику.
Брюн также сообщил, что независимо от политической и экономической ситуации в стране, около 2 процентов населения любого государства становятся алкоголиками, то есть попадают в наркологические клиники. Еще около 10-15 процентов получают соматические или неврологические расстройства, с которыми обращаются в медицинские учреждения, а еще 6 процентов предпочитают пить психофармакологические препараты без назначения врача.
Главный нарколог предостерег от обманчивого совета употреблять алкоголь в качестве меры профилактики заражения коронавирусом или простудой. Он пояснил, что это только вызовет дополнительную нагрузку на сердце и «может плохо кончиться».
По словам врача, информация о положительном влиянии алкоголя на организм при простуде — «миф на грани преступной мысли». Брюн пояснил, что употребление алкоголя во время простуды, гриппа или коронавируса может спровоцировать остановку сердца. По той же причине нельзя ходить в баню с простудой.
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