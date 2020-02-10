Можно ли пользоваться мобильниками в больницах
Все мы знаем о том, что на время полетов мобильные телефоны необходимо выключать. А что говорят по этому поводу врачи в больницах?
Сегодня медицинские учреждения в России не запрещают использование мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов пациентами, находящимися в стационарных палатах. Пребывающим в реанимационных отделениях и блоках интенсивной терапии мобильные телефоны не разрешают. Пациентам, нуждающимся в строгой дезинфекции (к примеру, при лечении лейкозов и других иммунных нарушений) мобильники разрешены после их тщательной дезинфекции. Также эти устройства запрещены, если они могут нарушить работу сложной медтехники вроде аппаратов для гемодиализа, дефибрилляторов, ИВЛ-установок, мониторов и насосов.
Некоторые рингтоны и звонки будильников издают сигналы, которые можно принять за тревожные оповещения разного рода медицинского оборудования. Врачи и медсестры реагируют на ложную тревогу, теряя драгоценное время и нервы. Конечно, больным нужно поддерживать связь с родственниками, но долгие переговоры по телефону могут вызывать раздражение соседей по палате.
Лучше использовать телефоны и планшеты (если это допустимо в отделении) для собственного досуга при условии применения наушников. В столовых телефоны разрешены, но не забывайте тщательно мыть руки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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