Натуральные средства облегчения менструальных спазмов
Эта боль - неприятная реальность для миллионов женщин. Есть несколько натуральных и очень эффективных методов борьбы с нею.
Грелки. Используйте теплые грелки, которые нужно прикладывать к низу живота или спины. Они увеличат кровоток к паховой области, что снизит интенсивность менструальных спазмов.
Жирные кислоты Омега-3. Помогают бороться с воспалениями и болью. Употребляйте больше жирной рыбы или пищевых добавок с жирными кислотами в "проблемные дни".
Имбирь. Обладает уникальными противовоспалительными свойствами за счет своего главного компонента гингерола. Прекрасно снижает интенсивность менструальных спазмов.
Пища с магнием. Добавьте в рацион миндаль, шпинат, кешью, арахис и черные бобы. Все они богаты магнием, который эффективен в деле облегчения менструальных спазмов.
Физические нагрузки. Регулярная физическая активность помогает существенно снизить боль. Больше гуляйте пешком, посещайте спортзал, как советуетThe Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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