Чудо-лекарство избавляет от аллергии на арахис за недели
Новый лекарственный препарат может за считанные недели вылечить одну из самых опасных пищевых аллергий. Речь о лекарстве под названием этокимаб, воздействующим на иммунную систему.
Новое лекарство этокимаб лечит аллергию на арахис за считанные недели после начала терапии. Во время клинических исследований жертвы этой аллергии всего через две недели уже могли съесть цельный орех без развития смертельно опасной аллергической реакции. А ученые полагают, что кому-то из пациентов вообще потребуется всего одна инъекция, другим же - регулярные уколы раз в несколько месяцев. Препарат этокимаб воздействует на часть иммунной системы, связанной с тяжелыми аллергическими реакциями. Ученые надеются, что лекарство сработает и в отношении других тяжелых пищевых аллергий, включая реакции на молоко и моллюски.
В России приблизительно у 1% населения есть аллергия на арахис, обычно возникающая до двух лет. Когда иммунитет человека вступает в контакт с белками арахиса, он ошибочно считает их угрозой и выбрасывает в кровь мощную дозу иммуноглобулина Е. Это антитело должно вывести из организма "опасные" белки. Возникают характерные аллергические реакции, часто за считанные секунды. Они различаются от зуда в полости рта до смертельно опасного анафилактического шока, убивающего пациента при отсутствии срочной медицинской помощи (экстренная инъекция эпинефрина).
Сегодня врачи борются с аллергией на арахис при помощи метода десенсибилизации, при которой в организм месяцами вводят ничтожные дозы аллергена с их возрастанием и под строгим медицинским контролем. 15% пациентов сталкиваются при этом с анафилактическим шоком, а сам процесс занимают до двух лет и не гарантирует никакого успеха, как напоминает JCI Insight. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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