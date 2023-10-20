Искривленная спина: как избавиться от боли в спине из-за неправильного сидения

"Но даже тем, кто не умирает от этого, приходится считаться с последствиями для здоровья: отсутствие физических упражнений и боли в спине — это лишь два примера негативных последствий", - говорит врач общей практики Александрова Елена специально для МедикФорум.

Больше стресса от неправильного сидения

«Если вы находитесь в высоком и вертикальном положении, мышцы спины могут легко выдержать вес головы и шеи. Он весит около 5,4 килограмма при оптимальном положении сидя. А вот если бы голову наклонить вперед, например, на 45 градусов, шея стала бы своего рода длинным рычагом – и нагрузка увеличилась бы в несколько раз».

Выйти из плохой осанки

"При необходимости изменение может быть даже немного преувеличено. Любой, кто чувствует симптомы, может осознать сутулость и прекратить ее. Исследователи придумали этот эксперимент в ходе исследования среди студентов".

"Исследователи подчеркивают, что подобные эксперименты, демонстрирующие последствия плохой осанки, более полезны, чем постоянные напоминания о необходимости сидеть прямо".

Это помогает от болей в спине в офисе

1. Пусть ваши плечи кружатся

2. Растяжка сидя

3. Растяните все один раз

4. Откройте сундук

"Если вы хотите еще больше усилить эффект, вы можете оставить одну руку висеть, а другую прижать к дверному косяку в только что упомянутом положении".

Ежегодно во всем мире умирает 5,3 миллиона человек из-за того, что они слишком много сидят.Чтобы осознать собственную плохую осанку, ученые предложили простой эксперимент. Поэтому вам следует посидеть перед экраном, сутулясь, примерно 30 секунд, чтобы впоследствии сознательно улучшить свою осанку.Вы можете очень быстро исправить свою плохую осанку. Следует намеренно неоднократно переходить в согнутое положение с нагрузкой, чтобы лучше осознавать правильную осанку.87 Участники должны сначала сесть прямо и повернуть головы в обе стороны, позже они должны наклонить голову вперед и сделать то же самое. Результат: 92 процента студентов больше не могли так же хорошо поворачивать голову, как раньше.В другом эксперименте 125 студентов попросили оставаться в наклоненном положении в течение полных 30 секунд. После этого 98 процентов сообщили, что почувствовали боль в голове, шее или глазах.Если у вас напряжена спина в офисе, эти четыре упражнения могут быстро помочь: они расслабляют мышцы и расслабляют ткани,Положите кончики пальцев на плечи и нарисуйте локтями большие круги в воздухе. На вдохе поднимите руки вперед и вверх, а на выдохе отведите их далеко назад.Сидя, скрестите левую ногу с правой и положите правую руку на внешнюю сторону левого колена. Свободно повесьте левую руку на спинку сиденья. Теперь потяните левое колено вправо и поверните верхнюю часть тела и голову к левой руке. Удерживайте несколько секунд, затем поменяйте сторону.Встаньте прямо и поочередно тянитесь к потолку обеими руками, как будто собираете яблоки. Это растягивает вашу спину. Чтобы увеличить его, можно встать на подушечки пальцев ног.В этом упражнении вы стоите прямо и поднимаете руки под углом. Теперь одновременно отведите обе руки назад. Удерживая это положение несколько секунд, снова вытяните руки вперед и повторите все.Ранее МедикФорум писал о пользе вареных яиц.

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