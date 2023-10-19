Врач Романенко указала на кашель как симптом сердечной недостаточности

«Чаще всего кашель при сердечной недостаточности возникает в положении лежа или при физической нагрузке. Он может быть как сухим, так и влажным», - поделилась Романенко с «Москвой 24».

Сердечная недостаточность говорит о том, что сердце человека не справляется со своей главной функцией насоса, перекачивающего кровь по всему телу. Зачастую эта патология развивается как хронический процесс на протяжении длительного периода времени. При этом у человека может возникать ряд неблагополучных симптомов, включая неочевидные. Врач Романенко указала на кашель как один из таких симптомов сердечной недостаточности.Медик посоветовала обращать внимание на то, в каких обстоятельствах человек начинает кашлятьТерапевт отметила, что с сердечной недостаточностью ассоциируются застойные явления. В частности, из организма плохо выводится жидкость и возникают отеки. Другими симптомами опасного нарушения в работе сердца являются одышка, возникающая даже при незначительных физических нагрузках, а также быстро появляющиеся слабость и усталость, боли за грудиной.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учащенное мочеиспускание может оказаться одним из ранних заметных признаков сахарного диабета.

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