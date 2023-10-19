Диетолог Гинзбург: изменение пищевых привычек зимой ведет к увеличению веса

«Многие в холода употребляют больше жирной еды, поскольку от нее образуется тепло. Но это также лишние калории, из-за которых может прогрессировать ожирение», - отметил Гинзбург в комментарии «Москве 24».

«Слишком горячие напитки могут вызывать ожоговые травмы пищевода и полости рта», - подчеркнул Михаил Гинзбург.

Известный российский диетолог напомнил, что в зимние холода возрастает риск располнеть – этому во многом способствует происходящее изменение пищевых привычек. В частности, людьми употребляется больше жирной пищи.Специалист указал на необходимость контролировать количество жиров, употребляемых ежедневно. В первую очередь, насыщенных (животных) жиров и трансжиров. Для нормальной работы человеческого организма жир необходим, но получать его следует из здоровых источников – натуральных, малообработанных продуктов.Еще одним изменением в рационе зимой становится увеличение употребляемых горячих жидкостей – напитков, бульонов. Люди начинают чаще употреблять их для обогрева, что тоже таит в себе определенный риск. Зимой, особенно в холодной обстановке, чувствительность к горячим напиткам и еде может снижаться – они не кажутся такими обжигающими, как летом. В результате горячие жидкости или еда проглатываются недостаточно остывшими – это небезопасно для слизистой оболочки пищеварительного тракта.Другой угрожающей здоровью зимней привычкой врач назвал употребление спиртных напитков для согревания. Гинзбург напомнил, что алкоголь токсичен для организма, его прием повреждает клетки мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что осенью нужно тщательнее контролировать количество употребляемого кофеина.

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