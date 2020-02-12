Часто упускаемые признаки биполярного расстройства
Это расстройство, именовавшееся когда-то маниакально-депрессивным психозом, может очень болезненно ударить по здоровью и психике. Вот почему важно выявить его вовремя, обращая внимание на характерные симптомы.
Хорошее настроение без всякой причины. Ну кого может насторожить подобный всплеск позитива? В реальности, он может быть признаком биполярного расстройства под названием гипомания. Это постоянный прилив радости и счастья, наполняющий человека энергией и эйфорией.
Проблемы с сексом. У вас появляются излишне строгие требования или, наоборот, полностью пропадает интерес к сексу. Партнер этого не принимает, и сексуальная жизнь нарушается.
Депрессивность. Часто данный признак биполярного расстройства принимают за проявление депрессии. Как их отличить? При биполярном расстройстве антидепрессанты бесполезны.
Быстрая раздражительность. Скачки из депрессивности в маниакальность вызывают резкое раздражение. Но вы можете не осознать проблемы и решить, что просто переживаете неудачный день.
Быстрая речь. Еще один характерный признак. Человек начинает говорить необычно быстро, при этом почти не давая собеседнику вставить ни слова, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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