Импотенция: 8 факторов, уничтожающих мужскую силу
За мужской импотенцией могут скрываться различные нарушения и сбои в работе организма. Специалисты рассказали о том, какие факторы делают сильный пол слабым в самый неподходящий для этого момент.
Тучность. По статистике от импотенции страдают двое из каждых десяти мужчин. В наши дни мужскую силу все чаще уничтожает ожирение. Оно нарушает гормональный баланс, снижая выработку тестостерона – главного гормона, обеспечивающего эректильную функцию, и повышая концентрацию женских в мужском теле.
Диабет. Тесно связан с предыдущим фактором. Диабет развивается как следствие чрезмерно лишнего веса. По мере прогресса заболевание уничтожает здоровые механизмы передачи импульсов по нервным волокнам. В результате страдает рефлекторная дуга, ответственная за хорошую потенцию.
Возрастной дефицит тестостерона. Мужская сила зависит от стабильного уровня тестостерона. К 40 годам сохранять его становится сложнее даже здоровым мужчинам. Факторами, способствующими его дефициту, являются как упомянутые выше ожирение и диабет, так и нарушения, усугубляемые с возрастом, - стрессы, высокое давление и лекарства от него, болезни сердца.
Злоупотребление алкоголем. Повреждение органов, вызванное алкоголизацией, - еще один фактор, уничтожающий мужскую силу.
Высокий уровень холестерина. Данный фактор связан с повышением артериального давления в долгосрочной перспективе и кальцификацией сосудов. Сердце теряет способность адекватно снабжать кровью органы, включая половые,- так возникают проблемы с потенцией.
Курение. Сужает и повреждает кровеносные сосуды в долгосрочной перспективе. Это замедляет кровоток, затрудняет получение или удержание эрекции.
Недостаток движения. Отсутствие должных физических нагрузок ослабляет кровообращение и уничтожает здоровую выработку тестостерона.
Неврологические нарушения. Уничтожить мужскую силу и спровоцировать импотенцию могут заболевания спинного и головного мозга. Иногда эректильная дисфункция оказывается первым симптомом опухоли мозга, эпилепсии, болезни Паркинсона.
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