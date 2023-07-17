Дерматолог Гольдин предостерегает от вытирания лица полотенцем — рискуете заразиться

"Золотое правило — никогда не вытирать лицо полотенцем. Протирание лица полотенцем может привести к заражению довольно неприятными инфекциями. Причина, по которой вы не должны использовать полотенца для лица, заключается в том, что они являются рассадником, поскольку они естественным образом впитывают влагу", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

«Они могут переноситься на вашу кожу и потенциально вызывать прыщи или инфекции».

Среди широкого выбора продуктов по уходу за кожей и последних достижений в области эстетической дерматологии трудно сориентироваться в мире здоровья кожи и точно определить, что действительно работает.Хотя определить, что является обязательным для вашего режима ухода за кожей, может быть сложно с таким количеством информации, есть одна вещь, которую вы категорически никогда не должны делать.Полотенца могут быть домом для таких микробов, как кишечная палочка, которые иногда могут вызывать неприятные проблемы с желудком.К сожалению, фактическая текстура полотенец также может означать плохие новости для вашей кожи. Когда вы протираете лицо грубым полотенцем, вы можете повредить кожу. Энергичное растирание одним из них может даже вызвать микроразрывы кожи и долгосрочные повреждения.Кроме того, впитывающая природа полотенца может лишить кожу натуральных масел, что приведет к ее сухости. Дерматолог предложил «вытирать лицо насухо чистым мягким полотенцем», если вы хотите продолжать вытирать лицо таким образом.Лучший вариант — дать лицу высохнуть естественным путем, добавила он.Ранее МедикФорум писал о признаках рака мозга.

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