Невролог Алехина: это хобби помогает пожилым людям предотвратить деменцию

"Такие занятия, как ведение дневника, написание писем и использование компьютера, могут снизить риск развития деменции у пожилых людей", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Другие виды умственной деятельности, такие как игры, разгадывание головоломок и кроссвордов, связаны с 9-процентным снижением риска развития деменции. Занятия творчеством, такие как работа по дереву или рисование, снижают риск слабоумия на 7 процентов".

Продолжайте быть физически активным

Ешьте здоровую пищу

Не кури

Пейте меньше алкоголя

Возьмите под контроль свое здоровье.

Данные более чем 10 000 человек в возрасте и показало, что у тех, кто участвовал в большем количестве мероприятий, связанных с грамотностью, вероятность развития слабоумия за 10-летний период была на 11 процентов ниже.Для пожилых людей изменение образа жизни может быть особенно важным, потому что это может помочь предотвратить деменцию за счет изменения распорядка дня.Обогащенный образ жизни с разнообразными видами досуга может отражать оптимистичную личность и давать когнитивные преимущества, стимулируя рост нейронов и синапсов и способствуя благополучию.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака мозга.

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