Невролог Алехина: это хобби помогает пожилым людям предотвратить деменцию

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Невролог Алехина: это хобби помогает пожилым людям предотвратить деменцию


В настоящее время нет лекарства от деменции, но участие в литературной деятельности может помочь предотвратить это состояние.


"Такие занятия, как ведение дневника, написание писем и использование компьютера, могут снизить риск развития деменции у пожилых людей", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Данные более чем 10 000 человек в возрасте и показало, что у тех, кто участвовал в большем количестве мероприятий, связанных с грамотностью, вероятность развития слабоумия за 10-летний период была на 11 процентов ниже.

"Другие виды умственной деятельности, такие как игры, разгадывание головоломок и кроссвордов, связаны с 9-процентным снижением риска развития деменции. Занятия творчеством, такие как работа по дереву или рисование, снижают риск слабоумия на 7 процентов".



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Для пожилых людей изменение образа жизни может быть особенно важным, потому что это может помочь предотвратить деменцию за счет изменения распорядка дня.

Обогащенный образ жизни с разнообразными видами досуга может отражать оптимистичную личность и давать когнитивные преимущества, стимулируя рост нейронов и синапсов и способствуя благополучию.


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Хотя старение является самым большим фактором риска развития деменции, рекомендует некоторые другие простые изменения образа жизни, чтобы снизить риск:
  • Продолжайте быть физически активным
  • Ешьте здоровую пищу
  • Не кури
  • Пейте меньше алкоголя
  • Возьмите под контроль свое здоровье.


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