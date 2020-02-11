Ученые назвали 5 проблем со здоровьем, для которых нельзя быть слишком молодым
Исследования показывают: некоторые расстройства и заболевания, ассоциируемые с зрелостью или старением, все чаще проявляются сегодня у людей возрастом 20-30 лет. Существуют проблемы со здоровьем, для которых нельзя быть слишком молодым, констатируют ученые.
Повышенное давление. Гипертония повреждает сердце, почки, кровеносные сосуды, мозг. Но большинство людей не чувствуют ее возникновения, эта проблема со здоровьем длительное время развиается бессимптомно. Ученые Университета Джонса Хопкинса отмечают, что 7% молодых женщин от 20 до 34 лет имеют высокое кровяное давление.
«Этот показатель может показаться низким, но проблема в том, что молодые люди с гораздо меньшей вероятностью будут диагностированы и вылечены от этого заболевания. Без лечения гипертония может привести к сердечным заболеваниям в более позднем возрасте, стать основной причиной инсультов», - предостерегают они.
Сахарный диабет 2 типа. По словам доктора медицинских наук Эрин Михос, современные молодые поколения, включая детей, имеют самые высокие показатели ожирения в истории. Именно тучность играет весомую роль в массовом появлении юных диабетиков.
«Диабет 2 типа и эпидемия ожирения обусловлены образом жизни людей. Мы потребляем больше калорий, сладких напитков и фастфуда, слишком много времени проводим сидя», - говорит ученый.
Инсульт. Хотя большинство его случаев фиксируется у людей старше 65 лет, недавнее исследование выявило 32-процентный всплеск инсультов среди женщин возрастом от 18 до 34 лет. Чем обусловлена эта проблема? Ученые отвечают: среди молодых удвоились факторы риска, которыми являются высокое кровяное давление, диабет, избыток холестерина в организме, ожирение, курение. Для молодых женщин дополнительным условием инсульта может стать прием противозачаточных таблеток.
Рак толстой и прямой кишки. Основным фактором риска для колоректального рака является возраст – так считалось до сих пор. Однако Нило Азад, ученый-онколог из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, говорит: данная проблема со здоровьем сильно помолодела.
«Мы наблюдаем рост случаев рака кишечника среди молодого населения, и не совсем понимаем, почему. Обязательно обратитесь к врачу, если видите кровь в стуле или замечаете изменения в привычках кишечника. Вероятность возникновения колоректального рака у молодых людей зачастую оценивается как низкая, что может мешать своевременной диагностике заболевания», - заметил онколог.
Особенно важно следить за проблемой тем, кто имеет родителей, брата или сестру, которым рак кишечника был диагностирован до 50 лет, добавил специалист.
Деградация мозга. Ученые подчеркивают, что привычки, свойственные человеку в молодости (20-25 лет) влияют на процессы сокращения объемов мозга в последующие годы.
«Если имеются высокое кровяное давление, диабет, избыточный вес или вы курите, мозг может начать сокращаться быстрее, чем обычно, и это будет влиять на ваши умственные способности», - заявили исследователи.
Они указывают: проблемы с давлением в молодом возрасте увеличивает в мозге количество амилоидных отложений, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера.
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