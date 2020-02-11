Ученые назвали 5 проблем со здоровьем, для которых нельзя быть слишком молодым

«Этот показатель может показаться низким, но проблема в том, что молодые люди с гораздо меньшей вероятностью будут диагностированы и вылечены от этого заболевания. Без лечения гипертония может привести к сердечным заболеваниям в более позднем возрасте, стать основной причиной инсультов», - предостерегают они.

«Диабет 2 типа и эпидемия ожирения обусловлены образом жизни людей. Мы потребляем больше калорий, сладких напитков и фастфуда, слишком много времени проводим сидя», - говорит ученый.

«Мы наблюдаем рост случаев рака кишечника среди молодого населения, и не совсем понимаем, почему. Обязательно обратитесь к врачу, если видите кровь в стуле или замечаете изменения в привычках кишечника. Вероятность возникновения колоректального рака у молодых людей зачастую оценивается как низкая, что может мешать своевременной диагностике заболевания», - заметил онколог.

«Если имеются высокое кровяное давление, диабет, избыточный вес или вы курите, мозг может начать сокращаться быстрее, чем обычно, и это будет влиять на ваши умственные способности», - заявили исследователи.