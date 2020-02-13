Тысячам детей напрасно вырезают аппендикс
Только в Великобритании до 1 600 операций по удалению аппендикса среди детей проводится каждый год напрасно. Это связано с неспособностью врачей правильно читать результаты сканирования.
Хирургическая операция при аппендиците считается одной из самых легких для врачей, и через удаление аппендикса каждый год проходят многие тысячи маленьких россиян. Но исследователи из Университета Бирмингема предположили, что каждая шестая подобная операция элементарно не нужна, и детям удаляют здоровые органы. Таковы результаты изучения дел в больницах Англии и Ирландии, причем эту проблему, как полагают эксперты, можно наблюдать во всех странах. Исследователи считают, что хирурги неправильно трактуют результаты УЗИ.
Журнал Lancet Child & Adolescent Health сообщает, что у 16% прооперированных детей не было аппендицита. Это требует срочного улучшения эффективности УЗИ-диагностики и дополнительного обучения врачей. Все дети с подозрением на аппендицит должны проходить через так называемую шкалу риска, подтверждающую или исключающую этот диагноз. Уже потом требуется УЗИ, но проводить его следует врачам, имеющим большой опыт в диагностике аппендицита. Если результат анализа неокончателен, можно задуматься о компьютерной томографии, хотя она и подвергает детей радиации.
"Конечно, КТ не идеальна для детей из-за воздействия радиации, - полагает автор исследования доктор Дмитрий Непогодиев. - Впрочем, это воздействие очень незначительно, да и потребуется оно маленькой группе пациентов с неопределенным диагнозом после УЗИ. МРТ - отличная альтернатива без радиации, но доступ к ней имеется далеко не во всех больницах". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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