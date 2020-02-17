В Сочи врачам удалось спасти женщину с редким кожным заболеванием
Синдром Лайелла встречается крайне редко, ситуация усугубилась тем, что пациентка долгое время занималась самолечением.
В Краснодарском крае бригада квалифицированных медиков полтора месяца лечила женщину с редким кожным заболеванием. У жительницы Сочи врачи диагностировали синдром Лайелла. До того, как попасть в больницу, женщина сама пыталась вылечиться, но в итоге ей пришлось обратиться за квалифицированной помощью.
- Жительницу Сочи в больницу №4 привезла бригада «скорой». На теле горожанки было обширное высыпание, также у неё была высокая температура. Женщина неделю пыталась вылечить стоматит, но у неё совсем другая болезнь. Во время развития синдрома Лайелла отслаивается верхний слой кожи и появляется болезненная эрозия. Это заболевание ещё называют «синдромом ошпаренной кожи», - пишет «Регион online» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.
Первые четыре дня пациентка горбольницы пролежала в реанимации в тяжёлом состоянии. Позднее её перевели в палату интенсивной терапии и лечили ещё полтора месяца. Курс лечения дал положительный результат, сейчас женщина находится дома. Медики отметили, что такая болезнь встречается один раз на миллион человек.
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