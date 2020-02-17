Вибрирующие кухонные весы помогут при остеопорозе
Специалисты НАСА разработали этот механизм для профилактики процесса истончения костей у космонавтов. Но теперь его можно использовать для защиты от остеопороза.
НАСА создала концепт технологии, которая поддерживает крепкими кости космонавтов. Вполне возможно, что она же поможет миллионам жертв остеопороза в разных странах мира. Речь идет о вибрирующем девайсе, напоминающим обычные кухонные весы. Он производит нежные вибрации, распространяющиеся через ноги и стимулирующие рост новых клеток костей. Таким образом изначально пытались остановить деструктивный процесс истончения костей космонавтов, находящихся в условиях нулевой гравитации.
Исследования показали, что при проведении сеансов продолжительностью всего в 10 минут в сутки удается затормозить развитие остеопороза, а зачастую и предотвратить его. Устройство продолжают испытывать в лечебных центрах, но так как оно не имеет выраженных побочных эффектов, то нельзя исключить, что массовое использование аппарата начнется в самое ближайшее время.
Остеопороз - болезнь костей, связанная с уменьшением их минеральной плотности. Кости становятся более хрупкими, что намного повышает риск переломов при падениях и травмах. Чаще остеопорозу подвержены женщины после вступления в менопаузу, риск болезней увеличивается из-за резкого уменьшения показателей эстрогена в организме, как сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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