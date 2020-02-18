Четыре простых совета врачей для улучшения состояния печени при гепатите
Если у человека имеется гепатит, тщательно заботиться о состоянии печени нужно на постоянной основе, дают главный совет врачи. Некоторые их рекомендации по оздоровлению печени при гепатите достаточно просты, сообщает the Health Site.
Соблюдать здоровый рацион. Врачи часто не называют какого-то конкретного типа питания при заболевании гепатитом, но определенных правил рациона ученые все же советуют придерживаться. Нездоровое питание увеличивает риск повреждения печени у всех людей, но особенно при имеющемся гепатите.
«Держитесь подальше от калорийной, жирной, жирной и сладкой пищи. Это помогает контролировать вес, снижает риск ожирения печени - состояния, которое уменьшает эффективность лекарств, применяемых для лечения вируса гепатита», - данный совет врачей простой, но действенный.
Хорошо знать, что именно разрешено и запрещено. Продолжая линию простых советов для улучшения состояния печени при гепатите, медики рекомендуют есть больше овощей и цельных зерен (овес, бурый рис, ячмень, киноа). Данные продукты характеризуются высоким содержанием клетчатки, витаминов, минералов, оздоровляющих орган. Кроме того, печени нужен нежирный белок в виде рыбы, птицы, яиц, бобов, маложирной «молочки».
«Избегайте насыщенных жиров, сладостей – их нельзя употреблять на постоянной основе. Также важно снижать содержание натрия, полностью избегать алкоголя, пить много воды», - рассказали специалисты.
Регулярно двигаться, заниматься спортом. При гепатите движение улучшает усвоение лекарств.
«Регулярные физические упражнения укрепляют иммунную систему, защищают состояние печени от развития ожирения. Занимайтесь не менее 30 минут в день», - дали еще один простой совет врачи.
Избегать добавок. Многие из пищевых добавок вредят состоянию печени, предупреждают эксперты.
«Если имеется гепатит, их прием может быть очень опасным. Вместо помощи, эти средства могут привести к повреждению органа. Не принимайте их самостоятельно – только после консультации с врачом или по его рекомендации», - подчеркнули научные работники.
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