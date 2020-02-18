Четыре простых совета врачей для улучшения состояния печени при гепатите

«Держитесь подальше от калорийной, жирной, жирной и сладкой пищи. Это помогает контролировать вес, снижает риск ожирения печени - состояния, которое уменьшает эффективность лекарств, применяемых для лечения вируса гепатита», - данный совет врачей простой, но действенный.

«Избегайте насыщенных жиров, сладостей – их нельзя употреблять на постоянной основе. Также важно снижать содержание натрия, полностью избегать алкоголя, пить много воды», - рассказали специалисты.

«Регулярные физические упражнения укрепляют иммунную систему, защищают состояние печени от развития ожирения. Занимайтесь не менее 30 минут в день», - дали еще один простой совет врачи.

«Если имеется гепатит, их прием может быть очень опасным. Вместо помощи, эти средства могут привести к повреждению органа. Не принимайте их самостоятельно – только после консультации с врачом или по его рекомендации», - подчеркнули научные работники.