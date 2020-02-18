Опасны для печени! Три привычки, незаметно разрушающие орган

«Печень играет жизненно важную роль в ряде физиологических процессов, включая детоксикацию крови и метаболические функции, - здоровье организма напрямую связано с ее состоянием. Но сознательно или неосознанно вы можете незаметно разрушать орган некоторыми своими «безобидными» привычками», - констатируют эксперты.

«Распространенным препаратом, способным разрушать печень, является ацетаминофен (парацетамол), который обычно доступен без рецепта и зачастую используется для лечения простуды, гриппа. Его активный прием в течение нескольких дней может незаметно подорвать здоровое состояние печени», - рассказали врачи.

«Она может самостоятельно регенерировать поврежденные клетки, но если они незаметно повреждаются в большом количестве, восстановиться полностью не получится, - в результате орган не сможет функционировать должным образом», - поясняют ученые.

«Орган при этом теряет способность эффективно перерабатывать жир, позволяя ему аккумулироваться. Это объясняет связь между недосыпом и опасным для здоровья ожирением печени», - заметили эксперты.