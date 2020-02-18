Употребление грецких орехов изменяет экспрессию генов рака груди
Грецкие орехи являются богатым источником полезных жиров и антиоксидантов, известны способностью снижать кровяное давление и уменьшать воспаление. Но исследователи из Университета Маршалла (США) обнаружили еще одно свойство грецких орехов: регулярное употребление помогает женщинам бороться с раком груди.
Ученые обнаружили, что рацион с грецким орехом, может значительно снизить заболеваемость опухолью у мышей, генетически запрограммированных на развитие рака молочной железы. Анализ связанных с раком генов в опухолях груди у мышей выявил изменения в экспрессии генов, особенно тех, которые вовлечены в пролиферацию клеток, дифференцировку эпителиальных клеток молочной железы и гибель клеток. Ученые предположили, что схожий эффект может быть у людей.
ИсследованиеКоманда провела двухэтапное клиническое испытание без плацебо с участием больных раком, у которых опухоли были достаточно большими для биопсии. Пациенты были отнесены к группе потребителей грецкого ореха или к контрольной группе. Женщины в первой группе начали потреблять две унции грецких орехов каждый день до дня операции.
Патологические исследования подтвердили, что образцы представляли собой опухоли рака груди. Через две недели после биопсии, женщины перенесли еще одну операцию, в ходе которой исследователи собрали дополнительный материал. Они сравнили изменения в экспрессии генов между хирургическими образцами и исходным биологическим материалом для обеих групп.
Результаты: потребление грецкого ореха значительно изменило экспрессию 456 идентифицированных генов в опухолях молочной железы. Дальнейший анализ подтвердил активацию путей, которые способствуют апоптозу и клеточной адгезии, и ингибирование путей пролиферации и миграции клеток в образцах, взятых из группы, потребляющей грецкий орех.
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