Борьба с раком и другие полезные свойства граната





Гранат является настоящим супер-фудом. У плода множество полезных свойств, о которых пойдёт речь в материале MedikForum.ru.

Кладезь полезных элементов





Гранат богат витаминами, калием, магнием, кальцием, йодом, фосфором, марганцем, натрием, железом. В сладкой красной мякоти множество органических кислот, дубильныз веществ, фитонцидов. В 100 миллилитрах гранатового сока содержится 36% от суточной нормы витамина К, 30% витамина С, 16% фолиевой кислоты.





Улучшение работы сердца и сосудов





Гипертоники и люди, страдающие сердечно-сосудистыми болезнями, должны потреблять гранаты. Плоды позволяют укреплять стенки сосудов, снизить артериальное давление.





Польза при артрите





Пожилые люди тоже обязаны есть гранаты, так как фрукт позволяет увеличить общий тонус организма. Также гранат полезен тем, что влияет на сосуды, замедляет процесс их старения. Позволительно пить гранатовый сок для улучшения состояния пациентов с артритом, облегчения болевого синдрома.





Польза для памяти





В гранате много веществ, способствующих улучшению физической и умственной активности. Память станет лучше, концентрация внимания сильнее. Гранат — одно из лучших средств для профилактики болезни Альцгеймера.





Улучшение состояния при малокровии





В качестве средства против малокровия фрукт отлично подходит. В гранатах много соединений железа, входящего в состав гемоглобина, одного из белков крови. Полезный рецепт: сок граната развести наполовину водой и принимать 100 миллилитров три раза в день перед приёмом пищи.





Польза при диабете





Диабетики должны принимать гранатовый сок в качестве лекарства: 60 капель четыре раза в день перед едой. Фрукт богат глюкозой, фруктозой и компонентами, поддерживающими достаточный уровень сахара в крови.





Антибактериальное свойство





Кожура, мякоть и семена граната обладают антибактериальным и противогрибковым свойствами. Простуда, грипп и прочие заболевания должны сопровождаться поеданием граната. При заболеваниях почек, диарее разрешено пить отвар кожуры, полоскать горло можно гранатовым соком, а высушенная и измельченная в порошок кожура в сочетании с оливковым маслом поможет залечить трещины кожи, ожоги и прочие травмы.





Уменьшение риска рака





Для предотвращения развития рака можно принимать гранатовый сок. Особенно рекомендуется тем, кто живёт в области повышенной радиации, перенесшим лучевую терапию. Доказано, гранат помогает бороться с опухолями в груди, простатой.