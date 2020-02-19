После рака груди родила с помощью незрелых яйцеклеток
Женщина из Франции стала первой в истории, которая смогла родить после рака груди от замороженных незрелых яйцеклеток. Эксперты называют это значительным этапом в деле развития ЭКО.
34-летняя француженка не только победила рак груди, но и смогла родить ребенка от незрелых яйцеклеток, замороженных до начала агрессивного лечения. Такую возможность ей предоставили 5 лет назад перед началом химиотерапии. Врачи забрали 7 яйцеклеток из яичников пациентки перед тем, как вызвать их искусственное созревание в лаборатории, а уже потом заморозить. Их разморозили и оплодотворили через некоторое время, когда женщина пожелала стать матерью. К тому моменту она уже год пыталась зачать ребенка естественным образом, кода лечение рака завершилось.
Беременность после ЭКО прошла без всяких осложнений, и на свет появился здоровый мальчик, которого назвали Жюлем. Роды состоялись в июле прошлого года. Обычно заморозка яйцеклеток подразумевает использование лекарств для усиления овуляции и созревания перед из забором. Но раковые пациенты часто не могут позволить себе откладывать начало основного лечения, ожидая осуществления процедур в рамках ЭКО. Кроме того, используемые в этих процедурах гормоны повышают риск более тяжелого течения рака.
Нынешняя успешная процедура, по мнению экспертов, стала значительным этапом на пути дальнейшего развития ЭКО. Она особенно важна для раковых пациентов, многие из которых остаются бесплодными после химиотерапии, пишет Annals of Oncology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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