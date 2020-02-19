Адресное лечение рака станет более эффективным

"Новая технология показала, что мутации в раковых клетках подражают сигналам роста, обычно обеспечиваемым клетками в микросреде здоровых тканей, - говорит соавтор исследования доктор Крис Тейп (Chris Tape). - В этих тканях сигналы среды тщательно контролируются, так что здоровые ткани не растут слишком быстро. К сожалению, в злокачественных опухолях мутации, которые повторяют эти сигналы микросреды, постоянно включены. Вот почему рак развивается бесконтрольно".

Создаваемая британскими учеными технология поможет исследователям анализировать индивидуальное поведение миллионов разных клеток, проживающих внутри опухолей. А это сделает адресное или персонализированное лечение рака более эффективным. Ученые использовали новейшую платформу для масс-спектрометрии, чтобы измерить коммуникационные сигналы миллионов единичных клеток от мини-опухолей кишечника. Впервые наука смогла изучать то, как раковые клетки взаимодействуют с любым типом клеток при помощи моделей мини-опухолей.Новая технология позволила наблюдать этот процесс в деталях, как пишет Nature Methods . А понимание этого процесса сделает персонализированное лечение опухолей более эффективным. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ