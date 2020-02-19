Из-за своего увлечения солярием британка осталась без уха

«У меня была навязчивая зависимость: мне необходимо было ходить загорать и быть всегда загорелой», — говорит она.

«Я чувствую себя глубоко виновной перед мужем и моими детьми — ведь все эти беды я навлекла на себя сама», - сокрушается Антея.