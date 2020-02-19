Из-за своего увлечения солярием британка осталась без уха
Дерматологи по всему миру не первый год твердят об опасности солярия. Однако любительницам искусственного загара все ни по чем. Пока не происходят такие случаи, как в Великобритании. Любовь к солярию довела женщину до ампутации уха.
44-летняя Антея Смит признается, что многие годы она посещала салон загару практически ежедневно. Причем женщина выбирала именно горизонтальный солярий, ведь именно тогда желаемого результата можно добиться быстрее.
«У меня была навязчивая зависимость: мне необходимо было ходить загорать и быть всегда загорелой», — говорит она.
Привычка ходить в солярий закончилась для британки печально – у нее развился рак. Опухоль распространилась на ухо женщины, и единственным возможным способом излечиться оказалась операция. Жительнице Великобритании ампутировали левое ухо целиком. Но это еще не все. Также Смит удалили среднее и внутреннее ухо, слюнные железы и все лимфатические узлы с левой стороны, сообщает «Би-Би-си».
«Я чувствую себя глубоко виновной перед мужем и моими детьми — ведь все эти беды я навлекла на себя сама», - сокрушается Антея.
Женщина также посоветовала всем, кто увлекается солярием, заранее узнать о возможных негативных последствиях.
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