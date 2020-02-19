Ростовчанам, возвращающимся домой из карантина по коронавирусу, предложили добираться из Тюмени поездом

Ростовчанам, возвращающимся домой из карантина по коронавирусу, предложили добираться из Тюмени поездом

Только после вмешательства СМИ было разрешено воспользоваться услугами авиакомпаний.

После двух недель карантина по коронавирусу в тюменском закрытом санатории, ростовчан, вернувшихся из Китая, отпустили домой. Жительница Ростовской области Надежда Иванова поделилась впечатлениями о своем пребывании в Китае, а затем карантине в Instagram.

Девушка рассказала, что приехала в Ухань к друзьям и из-за вспышки новой болезни попала в карантин сначала в Китае, а затем, после эвакуации, в России. В Тюмени, куда доставили путешественников, у эвакуированных взяли анализы и 19 февраля всем разрешили разъехаться в родные города.

— Желающим обещали выделить билет до Москвы, — написала девушка в соцсети.

Ранее она рассказывала о том, что всем находящимся на карантине разрешили возвращаться домой только на поезде. При этом, учитывая удаленность Тюмени от центра страны, некоторым придется добираться до дома несколько дней.

Кроме этого, в прошлом посте Надежда пожаловалась на то, что ее личные вещи, которые отправились на дезинфекцию, испортили.

— Нам принесли извинения за неприятность, которая произошла с одеждой из-за парообработки, и предложили ее постирать, — сообщила девушка.

Всего на карантине в Тюмени находилось 144 человека, в том числе две ростовчанки. Всех их 5 февраля эвакуировали из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.

Ранее сообщалось, что самолеты ВКС с гражданами РФ, прибывшими из зараженного китайского Уханя, приземлились в аэропорту Тюмени утром 5 февраля. В Минобороны уверяют, что все пассажиры прошли медицинскую проверку, угрозы распространения вируса нет — на выходе из самолета их встречали медики с бесконтактными термометрами. 

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