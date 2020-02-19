Ростовчанам, возвращающимся домой из карантина по коронавирусу, предложили добираться из Тюмени поездом

Только после вмешательства СМИ было разрешено воспользоваться услугами авиакомпаний.После двух недель карантина по коронавирусу в тюменском закрытом санатории, ростовчан, вернувшихся из Китая, отпустили домой. Жительница Ростовской области Надежда Иванова поделилась впечатлениями о своем пребывании в Китае, а затем карантине в Instagram.Девушка рассказала, что приехала в Ухань к друзьям и из-за вспышки новой болезни попала в карантин сначала в Китае, а затем, после эвакуации, в России. В Тюмени, куда доставили путешественников, у эвакуированных взяли анализы и 19 февраля всем разрешили разъехаться в родные города.— Желающим обещали выделить билет до Москвы, — написала девушка в соцсети.Ранее она рассказывала о том, что всем находящимся на карантине разрешили возвращаться домой только на поезде. При этом, учитывая удаленность Тюмени от центра страны, некоторым придется добираться до дома несколько дней.Кроме этого, в прошлом посте Надежда пожаловалась на то, что ее личные вещи, которые отправились на дезинфекцию, испортили.— Нам принесли извинения за неприятность, которая произошла с одеждой из-за парообработки, и предложили ее постирать, — сообщила девушка.Всего на карантине в Тюмени находилось 144 человека, в том числе две ростовчанки. Всех их 5 февраля эвакуировали из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.

Ранее сообщалось, что самолеты ВКС с гражданами РФ, прибывшими из зараженного китайского Уханя, приземлились в аэропорту Тюмени утром 5 февраля. В Минобороны уверяют, что все пассажиры прошли медицинскую проверку, угрозы распространения вируса нет — на выходе из самолета их встречали медики с бесконтактными термометрами.