Пациентка сбежала из под "коронавирусного" карантина - на нее подали в суд
Наталия Башкетова, главный санитарный врач Санкт-Петербурга подала в суд с целью вернуть "беглянку" из под коронавирусного карантина. 11 февраля Алла Ильина сбежала из Боткинской больнице, где прибывала в закрытым на электронный замок боксе. Сначала администрация заявляла о штрафе в 500 рублей за нарушение условий карантина, а сегодня уже хочет через суд вернуть пациентку назад.
"На прошлой неделе глава петербургского Роспотребнадзора издала предписание, адресованное Боткинской больнице. Согласно документу, у всех, у кого после возращения из Китая в течение двух недель будут выявлены симптомы ОРВИ, надо «незамедлительно госпитализировать» на 14 дней. За неисполнение этого предписания - административное наказание. Сами пациенты жаловались, что вынуждены 2 недели провести в больнице, хотя проходили необходимые исследования на коронавирус, которые ничего не показали", - пишет издание "Доктор Питер".
Имеют ли права власти насильно удерживать граждан на карантине из-за коронавируса?Насильственное удержание человека на карантине, согласно действующему законодательству, возможно в случае, если анализы показывают заболевание, которое заразно, угрожает жизни и здоровью людей. Это же правило распространяется на тяжелые психические состояния. Если анализы на коронавирус "чистые", а сами пациенты не изъявляют желание оставаться в стенах клиники на карантине, то насильно их удерживать не имеют права. Об этом рассказала президент коллегии адвокатов «Аксиома» Светлана Савинова.
Медикфорум писал, что эпидемия коронавируса только начинается.
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