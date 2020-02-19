Почему этими напитками нельзя запивать лекарства - алкоголь, молоко, кофе
Все знают, что не стоит принимать лекарства с алкоголем. Есть и другие напитки, неподходящие для этого. Результат - сердцебиение, высокое кровяное давление, тошнота.
Жидкость, которой запивается лекарство, играет большую роль. Поскольку неподходящий напиток влияет на эффективность таблеток или приводит к проблемам со здоровьем. Эксперты из Федеральной ассоциации фармацевтической промышленности (Германия) рассказали, каких напитков стоит избегать.
Алкоголь
«Будь то усиление действия, слабость, отсутствие эффекта, учащенное сердцебиение, головокружение или тошнота: алкоголь делает лекарства непредсказуемыми», - говорит Томас Брюкнер, фармацевт.
МолокоВ отличие от алкоголя, молоко "невинно" и полезно для здоровья. Но молоко входит в список запрещенных напитков. Особенно благодаря содержащемуся в нем кальцию. То, что полезно для организма, в большинстве случаев не сочетается с приемом лекарств.
Кальций в молоке может образовывать плохо растворимое соединение вместе с активными ингредиентами. С антибиотиками, например.
Результат: организм не может усваивать активное вещество, выводит его из организма. Препарат работает хуже или не работает совсем.
Кофе и чайВ кофе и чае содержится кофеин, он обладает бодрящим эффектом. Стимулируя активность нервной системы, кофеин приводит к нежелательному взаимодействию с лекарствами.
Результат: тревожность, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления.
Грейпфрутовый сокОн содержит фуранокумарины и флавоноиды. Эти фитонутриенты полезны для здоровья, но сочетаются с лекарствами.
«Они блокируют фермент в организме, который расщепляет лекарственные препараты».
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