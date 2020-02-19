Что такое чайный гриб и за что его так любили японские гейши
Этот природный антибиотик прибыл к нам в Россию с Востока.
Чайный гриб, обитавший в трехлитровых банках во многих семьях еще несколько десятилетий назад, как выяснилось уроженец Японии. Он был завезен в Россию во время русско-японской войны солдатами.
За внешнее сходство с морским жителем, этого жителя советских кухонь еще называли грибом-медузой. На самом деле это биологический субстрат, состоящий из дрожжевых грибков и продуктов уксуснокислого сбраживания. Плавая на поверхности питательной среды, в роли которой может использоваться чай или сок, гриб превращает жидкость в слабо газированный приятный на вкус напиток. Из-за большого содержания витаминов, минералов, кислот и ферментов он очень полезен для здоровья.
Самое главное достоинство чайного гриба в том, что он является очень эффективным природным антибиотиком самого широкого спектра действия. Он очень эффективен при лечении печени и желчного пузыря. Настой гриба повышает активность пищеварительных желез, им хорошо лечится атеросклероз и ангина, он нормализует артериальное давление, восстанавливает сон.
На Востоке чайный гриб вообще считали чуть ли не панацеей от всех болезней, а заодно и омолаживающим средством. Из-за этих его свойств японские гейши употребляли настой гриба для сохранения стройности фигуры, использовали для выведения бородавок и устранения пигментных пятен на лице и теле, полоскали его раствором волосы после мытья. В Индонезии это природное лекарство применяли в качестве действенного противоядия при различных отравлениях.
Современные исследования не нашли вредного воздействия гриба на организм человека. Хотя медики предупреждают о том, что с осторожностью следует пить его раствор людям, у которых проблемы с желудком, особенно связанные с повышенной кислотностью, подагра, сахарный диабет. Лучше предварительно проконсультироваться с врачом.
Стоит иметь ввиду и то, что в процессе брожения в растворе появляется легкий алкоголь. Поэтому водителям лучше не рисковать и не употреблять напиток перед тем, как садиться за руль.
Однако, медики не единодушны в своем мнении о пользе чайного гриба. Диетолог Людмила Гончарова призывает не употреблять такой напиток в виде домашнего средства оздоровления, исходя из собственных соображений о лечении, без консультирования с врачом. По словам специалиста, к ней часто обращаются пациенты с проблемами здоровья, возникающими в связи с длительным приемом напитка из чайного гриба.
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