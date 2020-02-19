Предвестник рака. Врач-проктолог назвала симптомы полипа в прямой кишке
Возникая в прямой кишке, полип может быть предвестником рака, - спустя годы он способен переродиться в злокачественную опухоль. Врач-проктолог Елена Смирнова назвала симптомы, позволяющие заподозрить наличие полипа.
Чаще всего полипы в прямой кишке обнаруживают при колоноскопии: новообразование формируются на стенке пищеварительного органа.
«Полипы могут быть у пациентов любого пола и возраста. Зачастую они себя никак не проявляют», - предупредила врач.
Какие симптомы должны заставить насторожиться? Врач назвали самые «говорящие»:
- появление слизи в стуле, ее выделение из кишечника независимо от дефекации;
- постоянные нарушения работы кишечника - чередующиеся поносы и запоры;
- схваткообразные боли в животе;
- кровотечение из заднего прохода.
«Полип на длинной ножке может выступать из ануса, и его можете спутать с геморроем», - добавила проктолог.
По словам Елены Смирновой, наиболее опасым предвестником рака является ворсинчатый аденоматозный полип. Спустя 5-15 лет после его формирования в прямой кишке, рак диагностируется в 90% случаев.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в коровьем молоке и говядине исследования обнаруживают вещество, способное вызывать рак толстой кишки.
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