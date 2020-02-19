Предвестник рака. Врач-проктолог назвала симптомы полипа в прямой кишке

«Полипы могут быть у пациентов любого пола и возраста. Зачастую они себя никак не проявляют», - предупредила врач.

появление слизи в стуле, ее выделение из кишечника независимо от дефекации;

постоянные нарушения работы кишечника - чередующиеся поносы и запоры;

схваткообразные боли в животе;

кровотечение из заднего прохода.

«Полип на длинной ножке может выступать из ануса, и его можете спутать с геморроем», - добавила проктолог.