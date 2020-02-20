Профессор нейробиологии рассказывает, как сохранить мозг эффективным до старости

Забывать - это важно

«Только когда непригодные синапсы устраняются, обработка в мозге происходит напрямую и, следовательно, эффективно», - объясняет профессор нейробиологии из Университета Брауншвейга.

Используйте мозг

Гены важны, но не имеют решающего значения

"Но мозг взрослого человека можно изменить и, прежде всего, обучить", - говорит профессор нейробиологии.

Формулирование и представление целей - важно для обучения

"Чем точнее вы симулируете цели, представляете их в воображении, тем больше мозг готов оттолкнуть отвлекающие, соблазнительные, но краткосрочные выгоды», - объясняет Корт. - Здесь помогают специфические техники воображения - вы должны попытаться представить как можно более детально, на что похоже достижение цели. Спросите себя, как она сделает вас счастливее?".

Избегайте стрессов