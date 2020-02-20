Профессор нейробиологии рассказывает, как сохранить мозг эффективным до старости
Ни одно поколение до нас не зависело от здоровья мозга, как наше. Как сохранить мозг эффективным до старости, объясняет профессор нейробиологии Мартин Корт.
Забывать - это важноВ сегодняшнем сложном мире, забвение и фильтрация важны для тренировки мозга, не меньше, чем обучение и запоминание.
«Только когда непригодные синапсы устраняются, обработка в мозге происходит напрямую и, следовательно, эффективно», - объясняет профессор нейробиологии из Университета Брауншвейга.
Используйте мозгАктивность нейронов защищает их от процессов старения. Это связано с тем, что нейроны передают электрические и химические сигналы, одновременно выделяя защитные факторы для себя. Поэтому ученые и люди умственного труда, дольше остаются "в здравом уме".
Гены важны, но не имеют решающего значенияВы не выбираете родителей, не можете оптимизировать свой генофонд, влиять на развитие в утробе матери или раннем детстве.
"Но мозг взрослого человека можно изменить и, прежде всего, обучить", - говорит профессор нейробиологии.
Формулирование и представление целей - важно для обучения
"Чем точнее вы симулируете цели, представляете их в воображении, тем больше мозг готов оттолкнуть отвлекающие, соблазнительные, но краткосрочные выгоды», - объясняет Корт. - Здесь помогают специфические техники воображения - вы должны попытаться представить как можно более детально, на что похоже достижение цели. Спросите себя, как она сделает вас счастливее?".
Избегайте стрессовЕсли возникает ощущение, что мы должны делать слишком много дел одновременно, это воспринимается мозгом как потеря контроля, вызывает архаичные страхи, активирующие ось угрозы в мозге. Это тратит впустую вычислительные мощности, лобная доля пытается отразить стресс, страх и отрицательные эмоции.
Результат: мозг менее эффективен.
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