5 натуральных средств от детского запора

Запор у ребенка

Каждый малыш время от времени сталкивается с этой проблемой. В качестве слабительных можно попробовать некоторые натуральные средства. 

Изюм. Отличный источник минералов вроде кальция, железа, калия и магния. Детям до года изюм можно добавлять в воду и смешивать в блендере. 

Помидоры. Включите томатный сок в рацион ребенка, чтобы способствовать нормальным движениям кишечника. Томаты известны своей слабительной функцией. Подходит только для детей от 6 месяцев и старше. 

Сливовый сок. Очень эффективно лечит запоры у детей разного возраста. Натуральное слабительное средство, смягчающее стул. Для детей от 6 месяцев, но после консультаций с педиатром. 

Папайя. Еще одно натуральное слабительное, восстанавливающее работу кишечника и снижающую проблемы запоров. Можно давать ребенку в сыром виде или в качестве смузи, от 6 месяцев и старше.

Кокосовое масло. Смягчает консистенцию стула, восстанавливает регулярную дефекацию малыша. Добавьте 2 мл кокосового масла в ежедневный рацион или наносите в область анального отверстия для получения быстрого облегчения, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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