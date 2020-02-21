Увлажняющие кремы не предотвращают экзему у детей
Новое исследование показало, что применение данных средств не защищает детей от экземы. Сами авторы назвали полученные результаты удивительными.
Использование увлажняющих кремов не защищает детей от экземы, как установили дерматологи из английского Ноттингема. Изучив около 1 400 малышей, они не нашли доказательство того, что расстройство кожи не возникало у тех, кого регулярно увлажняли. В этой категории детей отмечался чуть более повышенный риск экземы, а также незначительно увеличивалась опасность возникновения пищевой аллергии. Авторы исследования назвали полученные результаты "удивительными", так как многие специалисты советуют родителям регулярно увлажнять кожу новорожденных для профилактики экземы.
В Великобритании эта болезнь имеется у 20% детей, обычно начинаясь в младенчестве. Сухость кожи - один из самых первых симптомов экземы. Младенцев в ходе исследования произвольно разделили на две группы. В одной родителей просили активно использовать увлажняющие кремы каждый день, покрывая ими все тело малыша вплоть до их первого дня рождения. Родителям во второй группе посоветовали вообще не прикасаться к подобным кремам. Всех пап и мам консультировали по поводу ухода за кожей ребенка.
Полученные результаты позволяют просить детских врачей не рекомендовать родителям использовать увлажнители для профилактики экземы. Ради достижения этого эффекта следует искать какие-то другие способы. От увлажняющих кремов не следует отказываться лишь людям, уже имеющим экзему, так как в этом случае их эффект подтвержден, пишет Nottinghamshire Live. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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