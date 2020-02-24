Молоко: пить или не пить? Дело в количестве, говорят ученые

«Молоко является одним из немногих продуктов, являющимся частью диетических рекомендаций в США и многих других странах, и рекомендуемым количеством в США (3 стакана в день или эквивалентное количество сыра, молочных продуктов), составляет часть общей диеты».

Оптимальное количество молока?

«Нынешняя рекомендация значительно увеличить потребление молочных продуктов до 3 и более порций в день не представляется оправданной», - заключают авторы.

«При употреблении некачественного диеты с высоким содержанием рафинированного крахмала и сахара, как это часто происходит в низкооплачиваемых группах населения по всему миру, молоко восполняет важные питательные вещества. Если качество диеты в остальном хорошее, добавленная пищевая польза молока будет меньше. В обзоре мы пришли к выводу, что молоко не является неотъемлемой частью здорового рациона, а потребление небольших количеств совместимо с хорошим здоровьем. Мы предложили возможный диапазон для здоровья от 0 до 2 порций в день для взрослых».