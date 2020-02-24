Молоко: пить или не пить? Дело в количестве, говорят ученые
Люди часто включают молоко в рацион, но немногие соответствуют ежедневному рекомендуемому количеству. Теперь эксперты призывают пересмотреть рекомендации и объясняют, почему молоко может быть не таким здоровым, как мы думаем.
Имидж молока пострадал, а овес, миндаль, соевое молоко были названы экологически чистой альтернативой.
Но для многих людей всех возрастов коровье молоко остается твердым фаворитом - его употребляют в пищу из-за хлопьев, как пенистый компаньон к кофе, или выпивают перед сном. Доктор Уолтер С. Уиллетт вместе с коллегами из Гарвардской школе общественного здравоохранения опубликовали статью в журнале в Медицинском журнале Новой Англии, где объяснили плюсы и минусы молока.
«Молоко является одним из немногих продуктов, являющимся частью диетических рекомендаций в США и многих других странах, и рекомендуемым количеством в США (3 стакана в день или эквивалентное количество сыра, молочных продуктов), составляет часть общей диеты».
Оптимальное количество молока?
«Нынешняя рекомендация значительно увеличить потребление молочных продуктов до 3 и более порций в день не представляется оправданной», - заключают авторы.
Они полагают, что количество молока зависит от индивидуальных обстоятельств.
«При употреблении некачественного диеты с высоким содержанием рафинированного крахмала и сахара, как это часто происходит в низкооплачиваемых группах населения по всему миру, молоко восполняет важные питательные вещества. Если качество диеты в остальном хорошее, добавленная пищевая польза молока будет меньше. В обзоре мы пришли к выводу, что молоко не является неотъемлемой частью здорового рациона, а потребление небольших количеств совместимо с хорошим здоровьем. Мы предложили возможный диапазон для здоровья от 0 до 2 порций в день для взрослых».
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