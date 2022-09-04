Клубника снижает уровень плохого холестерина - диетолог Пономарева
Употребление большого количества фруктов имеет много преимуществ для здоровья. Фрукты не только полны необходимых витаминов, минералов и клетчатки, но и содержат мало калорий, что делает их идеальной закуской. В частности, есть один фрукт, который может оказать еще более положительное влияние на ваше тело.
Высокий уровень холестерина может быть потенциально смертельным. Это происходит, когда в крови слишком много жирового вещества, известного как холестерин. Если его не лечить, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как проблемы с сердцем и инсульты.
Состояние обычно является результатом определенных привычек образа жизни, таких как употребление слишком большого количества жирной пищи и недостаточная физическая нагрузка.
Затем холестерин может накапливаться в кровеносных сосудах, в конечном итоге блокируя их.
"Употребление клубники может помочь снизить уровень холестерина. Исследование показало, что у людей, которые ели клубнику, наблюдалось снижение уровня «плохого» холестерина или липопротеинов низкой плотности", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Липопротеины низкой плотности — это тип холестерина, который закупоривает артерии и повышает риск других состояний, таких как инсульты и сердечные заболевания.
В то время как липопротеины высокой плотности — или «хороший» холестерин — поглощают холестерин и доставляют его в печень, где он вымывается из организма.
"450 грамма клубники в день помогают уменьшить окислительное повреждение плохого холестерина, процесс, который способствует атеросклерозу (утолщению или отвердению артерий)".
Добавление клубники может улучшить общую полезность диет, предназначенных для снижения риска ишемической болезни сердца.
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