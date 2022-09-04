Клубника снижает уровень плохого холестерина - диетолог Пономарева

"Употребление клубники может помочь снизить уровень холестерина. Исследование показало, что у людей, которые ели клубнику, наблюдалось снижение уровня «плохого» холестерина или липопротеинов низкой плотности", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"450 грамма клубники в день помогают уменьшить окислительное повреждение плохого холестерина, процесс, который способствует атеросклерозу (утолщению или отвердению артерий)".