Продолжительное сидение в течении дня делает ваше сердце больным - кардиолог

«Упражнения — это ключевая привычка, которую нужно формировать и продолжать на протяжении всей жизни, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Упражнения, которые полезны для здоровья сердца, могут быть в форме активности высокой интенсивности, когда ваше сердце бьется быстро, и вы задыхаетесь, поэтому не можете поддерживать разговор, или в форме активности средней интенсивности, когда вы можете чувствовать свое сердце, но вы все еще можете поддерживать разговор. Рекомендуется либо два часа высокоинтенсивной активности в течение недели, либо 30 минут умеренной активности в течение пяти дней в неделю», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых больших смертей, вызывая около четверти всех смертей каждый год. Из них наиболее распространенным типом является ишемическая болезнь сердца, которая возникает, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок. Если не лечить, это может иметь разрушительные последствия для организма.Существует ряд факторов, которые могут повысить риск сердечных заболеваний, в том числе нездоровое питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя и высокий уровень холестерина. Недостаточное количество упражнений также может способствовать этому.Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что вы проводите слишком много времени сидя, что является обычным явлением, если вы работаете за столом. Однако, по словам врача,Современная жизнь означает, что мы ведем гораздо более малоподвижный образ жизни, чем должны быть. У многих людей есть работа, связанная с длительным сидением, особенно роли, связанные с работой за компьютером.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к потере зрения.