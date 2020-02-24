Выбросьте это немедленно: главврач клинической больницы №71 Александр Мясников назвал бесполезные лекарства
На их приобретение россияне ежегодно тратят около миллиарда долларов.
Доктор Александр Мясников, возглавляющий столичную клиническую больницу № 71, считает, что жители нашей страны слишком много денег тратят на приобретение препаратов-пустышек.
При этом в домашней аптечке, по мнению доктора Мясникова, должно находиться не так и много препаратов. Первой важности — материалы для перевязки, антисептики и персональные лекарства, прописанные врачом, например, при заболеваниях сердца или сахарном диабете. Стоит иметь также спазмолитики и жаропонижающее, но последние следует принимать с особенной осторожностью.
Температуру лучше всего снижать парацетамолом, аспирином и нестероидными противовоспалительные препараты. Однако НПВП не назначаются людям после 60 и при проблемах с сердцем, а их максимальная суточная доза — не более 4 граммов.
Наличествующие же в домашних аптечках и дорожных сумках «Нафтизин», «Корвалол» и активированный уголь вообще следует выбросить. «Нафтизин» и другие сосудосуживающие вызывают привыкание, их лучше заменить солевыми растворами и морской водой. «Корвалол» маскирует симптомы, что при длительном применении опасно — к тому же в нем содержится фенобарбитал, признанный наркотическим и запрещенный в Америке. А активированный уголь, по словам ведущего программы «О самом главном», подходит только «для окрашивания кала в черный цвет».
Врач относит к «фуфломицинам» целые категории: БАДы с витаминами, гомеопатию, сосудоукрепляющие, ноотропы, пробиотики. Конкретные наименования — на личном сайте специалиста. Таблетки с недоказанной эффективностью — это:
- Муколитики (отхаркивающие): «Амбробене», «Лазолван».
- Иммуномодуляторы и иммуностимуляторы: «Анаферон», «Бронхо-мунал», «Виферон», «Иммунал», «Иммунекс», «Кагоцел», «Полиоксидоний», «Циклоферон».
- Противовирусные: «Амизон», «Амиксин», «Арбидол», «Афлубин», «Ингавирин», «Оцилококцинум».
- Улучшители и регулянты кишечной флоры: «Ацилак», «Аципол», «Бифидумбактерин», «Бифидумбактерин», «Линекс».
- Гепатопротекторы (препараты для печени): «Гептрал», «Гептор», «Дипана», «Ливолайф форте», «Лаэннек», «Метионин», «Ропрен», «Фосфоглив», «Эссенциале».
Витамин С также бессмыслен при сезонных заболеваниях. И даже опасен. Чтобы противостоять вирусу, организму нужно 8 граммов витамина — огромная доза, употребление которой единовременно имеет больше негативных последствий, чем пользы. Долька лимона в чае во время простуды — также бездейственное средство: горячая вода лишает цитрус полезного элемента.
Ранее Мясников заявлял, что многие медики выписывают пациентам лекарства-«пустышки» не из-за денег, а по причине незнания.
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