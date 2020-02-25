Импланты позвоночника с ДУ избавляют от болей
Ученые создали импланты для позвоночника с дистанционным управлением. Они помогают самым тяжелым пациентам, лишившимся от болей сна.
46-летняя англичанка Хелен Берд (Helen Bird) из-за сильных болей в спине не могла спать по ночам дольше двух часов. Боль пронзала ее от ягодиц до ступней. Самые мощные обезболивающие таблетки не давали никакого выраженного эффекта. МРТ-снимки показали, что в ее позвоночнике практически стерлись два межпозвоночных диска, и кости теперь без этой "прокладки" трутся друг о друга. Провели хирургическую операцию по удалению поврежденных дисков и установки пластиковых имплантов. Боль несколько ослабла, но не ушла полностью, и спать по ночам нормально по-прежнему не удавалось.
В 2018 Хелен встретилась с доктором Саймоном Томсоном (Simon Thomson) начавшим испытания нового импланта. Основное его отличие от всех предыдущих - дистанционное управление. Это позволяет полностью отключать болевые сигналы или заменять их легким покалыванием. В феврале 2019 женщина прошла через вторую операцию под местной анестезией. Она лежала на боку, пока врачи имплантировали проводки ближе к нервам, передающим болевые сигналы от спины и ног к мозгу. После операции боль полностью исчезла.
В спине Хелен между позвонками стоят две головки с 32 электродами. Питаются они от имплантируемой батарейки размером с коробок спичек. Используется минимальный уровень энергии, и зарядка батарейке нужна не так часто (раз в месяц). У операции имеется риск в 1-2% инфекций после удаления импланта, 0,2% риска устойчивых головных болей и менее 0,1% риска повреждения нервов и паралича. Каждый пятый пациент считает некомфортной переноску батареи в спине, и ее ставят в другое место. К примеру, в грудную клетку, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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