Правильная зубная паста снижает воспаления
Чистые зубы и правильная паста уменьшают выраженность воспалительных процессов. К такому выводу пришли ученые из США.
На протяжении десятков лет наука искала связь между болезнями десен и целым рядом расстройств вроде инсультов, гипертонии и сердечно-сосудистых недугов. Опубликованное The American Journal of Medicine исследование показало, что зубная паста теоретически может снижать риск системных воспалений. Для этого в ней должны быть компоненты борьбы с бактериальным налетом, а сам человек обязан правильно чистить зубы. Стоматологи рекомендуют тратить на этот процесс не менее двух-трех минут дважды в день, не забывая пользоваться ирригатором или зубной нитью.
Большой объем эпидемиологических исследований выявил связи между плохой гигиеной полости рта, инфарктами и инсультами. Кое-кто из ученых говорил, что связь эта не очевидна. Мол, плохо ухаживающие за своими зубами люди в целом ведут нездоровый образ жизни, неправильно питаются, не уделяют внимания спорту, имеют лишний вес и т.д. А все это - факторы риска болезней сердца. Но теперь доказано, что недостаточная и неправильная чистка зубов приводит к системным воспалительным процессам.
Их индикатором в организме является С-реактивный белок, а его повышенный уровень - независимый фактор риска инсультов и инфарктов. Исследование показало, что при выборе зубной пасты, идентифицирующей и уничтожающей бактериальный налет, уровень «плохого» белка падает сильнее, чем при других пастах. При этом не имеет значения, какой образ жизни ведет человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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