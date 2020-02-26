Алоэ при насморке: как использовать?

Прозрачный гель алоэ является полезным средством от многих недугов – лечит язвы, раны, ожоги. Широко известен другой положительный эффект: алоэ помогает при насморке и простуде. В чём заключается польза и как использовать растение, расскажет MedikForum.ru.





Полезные свойства алоэ при насморке





Алоэ содержит 75 полезных веществ, в том числе витамины, минералы, полисахариды, аминокислоты. Насморк можно облегчить использованием алоэ, обладающего противовоспалительным, антибактериальным, противогрибковым, увлажняющим, ранозаживляющим, противовирусным свойствами.





Сок или гель алоэ избавляет от насморка, уменьшает отек внутри костных полостей, прочищая слизистые оболочки. Дыхание становится легче. Заживляются повреждённые ткани.





Сок алоэ получают следующим образом: листья разрезают вдоль, выжимают сок, либо измельчают листья блендером, выжимая в дальнейшем сок через марлю.





Использование алоэ при насморке





Применение алоэ при насморке предполагает отрезание кусочка от листа. Из него выдавливают сок в ёмкость. При необходимости можно использовать всё сразу или поместить в тёмную бутылочку для хранения. В идеале держать сок алоэ нужно в холодильнике.





Также лист можно разрешать поперек, соскоблить гель, использовать или поместить в непрозрачную тару. Хранение должно быть в прохладном, сухом, защищённом от света месте.





Из алоэ разрешается делать ингаляции. Паровые ингаляции делаются из целых листиков или измельчённых на несколько более мелких.

Для примочек важно правильно выбрать растение. Алоэ должно быть не моложе трёх лет. Срезаются самые нижние, мясистые листья, у основания растения. Они заворачиваются в тёмную бумагу, на 12 часов уходят в холодильник, потом используются в качестве примочек.





С помощью алоэ можно избавиться от заложенности и сильных головных болей, сопровождающих насморк. Разрезать вдоль лист алоэ и приложить на лоб на несколько минут. Втирать гель с алоэ тоже полезно, чтобы облегчить боль быстрее. Также разрешается сделать компресс, смочив марлю или бинт в смеси алоэ. Накладывается на область выше переносицы, можно с захватом участка носового моста.





Взрослым логично закапывать в каждую ноздрю по 2 капли сока. Это уменьшит заложенность, восстановит возможность дышать. Средство от насморка: сок алоэ мешают с мёдом в равных пропорциях. Оба продукта в смеси станут идеальными для избавления от проблемы. Пять капель в каждую ноздрю перед сном для свободного дыхания – спать вы будете идеально.





От синусита спасут паровые ингаляции с алоэ вера и эвкалиптом. Листья растений помещаются в емкость, подогреваются, но не до кипения. Накрывают голову полотенцем и вдыхают пар отвара.





Алоэ при насморке у детей





Детям капать алоэ следует только в разбавленном виде. В получившийся сок добавляют чистую кипяченую воду в пропорции 1:2. В каждую ноздрю закапывать 3-5 капель, массируя после крылья носа. Подобную процедуру можно проводить до пяти раз в день до того, пока не прекратит выходить слизь.





Алоэ можно орошать носовые ходы ребёнка как спрей. Один впрыск в ноздрю – этого количества достаточно для лечения насморка.

Алоэ от насморка действует по-разному в зависимости от тяжести состояния и способа применения. Эффект должен наступить уже через 2-15 минут, длится от получаса до шести часов.





Противопоказания





У алоэ есть ряд противопоказаний. Перед использованием нужно проконсултироваться с врачом тем, у кого:



