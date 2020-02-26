Редкая болезнь парализовала модель на два года
Эта женщина думала, что продолжает видеть страшный сон, когда проснулась парализованной. И два года спустя она все еще не может ходить из-за редкой аутоиммунной болезни.
46-летняя модель из Лондона Соня Вера (Sonia Vera) вела активную и здоровую жизнь до середины 2017 года. В ту страшную субботу женщина решила подремать днем, так как почувствовала необычно сильное утомление. А когда проснулась, то поняла, что не может двигаться. Соне даже казалось, что она продолжает видеть страшный сон, и паралич - его часть. А через несколько часов ее уже осматривали неврологи одной из лучших лондонских больниц. Самые тщательные обследования не показали причины развития паралича.
У Сони диагностировали редкую и неизлечимую аутоиммунную болезнь. Несколько месяцев женщина провела в больнице. Теперь она прикована к инвалидной коляске и проходит через физиотерапию. Частично ей удалось вернуть чувствительность в левую часть тела, снова научиться управлять руками и левой ногой, но правая не работает. Соня боится, что станет обузой для мужа, друзей и родственников. Теперь женщина мечтает о покупке специального немоторизированного "ходячего велосипеда", помогающего восстанавливать силу в ногах. С его помощью можно проходить физиотерапию независимо.
В ее планах посещение Америки для проведения эпидуральной стимуляции. Это хирургическая имплантация девайса для нейростимуляции, с помощью которого можно вернуть произвольную подвижность определенных частей тела. Девайс восстанавливает передачу нервных сигналов от мозга к позвоночнику, становясь как бы "мостом" на месте их изначального разрыва, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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