Ученые объяснили, почему мужчины чаще страдают от ожирения

«Мы не только нашли серьезное различие в Т-клетках, мы обнаружили мезенхимальные клетки, взаимодействующие с мужским гормоном тестостероном. Это характерно исключительно для мужчин», - рассказывает глава исследования, доктор Аджиткумар Васантакумар.

Ученые из Мельбурна, Австралия обнаружили важные различия между иммунной системой мужчин и женщин, которые могут объяснить, почему представители сильного пола чаще страдают ожирением и ассоциированными заболеваниями.Ученые из Института Уолтера и Элизы Холл исследовали жировую ткань и обнаружили заметные различия в количестве и функционировании регуляторных Т-клеток. Т-клетки устраняют воспаление, предотвращают аутоиммунные ответы и поддерживают здоровье многих тканей, в том числе жировой.В рамках исследования ученые обнаружили новый тип мезенхимальных (стромальных) клеток. Они взаимодействуют с Т-клетками и были обнаружены только у мужчин.Ученые подчеркивают, что это открытие позволит более узко работать с ожирением и связанными с ними заболеваниями. Кроме того, это подчеркивает важность лечения с учетом гендерной принадлежности.