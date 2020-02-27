Курение вейпов и электронных сигарет приводит к изменению микробиома полости рта

Курение вейпов и электронных сигарет меняет состав микробиома в полости рта. Это повышает риск воспаления, заболеваний десен и развития инфекций. Такой вывод сделали ученые из Стоматологического колледжа Нью-Йоркского университета.Исследователи наблюдали за группой лиц, среди которых были курильщики сигарет, вейпов и те, кто не курит совсем.В группе курильщиков сигарет и вейпов намного чаще обнаруживались заболевания десен и инфекции. В частности, показатель составлял 73 и 43 процента соответственно, в то время как у некурильщиков он был ниже 30 процентов.У участников исследования взяли пробы слюны. Ученые обнаружили, что у представителей первых двух групп микробиом выглядел иначе. В частности, присутствовало большее количество двух бактерий, которые провоцируют развитие пародонтита.Ученые подчеркивают, что изменения микробиома могут распространяться и на другие органы, вызывая опасные изменения в системах организма.